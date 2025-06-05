Çeltik Mahallesi'nin Yeni Muhtarı Göreve Başladı

“Sözümüzü Tutma Zamanı”

Mazbatasını teslim aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Makinacioğlu, mahalle halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, siz değerli mahalle sakinlerimizin desteğiyle kazandığımız bu onurlu görevin ilk adımını attık ve mazbatamızı teslim aldık. Bu yola çıkarken sizlere hizmet etmek, mahallemizi birlikte güzelleştirmek ve her bir komşumuzun sesi olmak için söz verdik. Şimdi sözümüzü tutma zamanı.”

Katılımcı Yönetim Vurgusu

Yeni dönemde birlik, dayanışma ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını vurgulayan Vildan Makinacioğlu, mahalleliyle istişare içinde kararlar alacaklarını ve herkesin sesi olacak bir muhtarlık anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

Vildan Makinacioğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte Çeltik Mahallesi’nde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.