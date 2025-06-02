Çeltik Mahallesi'nin Yeni Muhtarı Vildan Makinecioğlu Oldu

Silivri’nin Çeltik Mahallesi’nde, mevcut muhtar Behzat Demir’in hayatını kaybetmesiyle boşalan muhtarlık koltuğu için yenileme seçimi gerçekleştirildi. İlçe Seçim Kurulu’nun takvimi doğrultusunda yapılan seçimde vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, mahalle sakinlerinden Vildan Makinecioğlu seçimi önde tamamlayarak yeni muhtar oldu. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda önde çıkan Makinecioğlu, mahalle halkının güvenini kazandı.

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan Vildan Makinecioğlu, “Mahallemize en iyi şekilde hizmet etmek için yola çıktık. Bu güveni boşa çıkarmayacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim,” dedi.

Resmi sonuçların İlçe Seçim Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.