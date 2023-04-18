Çeltik'te Lale hasadı başladı

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ve İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Kemal Yılmaz, Koçali Kayabaş ve Özkan Kartal, geçtiğimiz günlerde Çeltik Mahallesi'nde faaliyet gösteren Lale, Nergis, Sümbül bahçelerini ziyaret etti. İlçe Müdürü ve Ziraat Mühendisleri Lale hasadı hakkında çiçek yetiştiricilerinden bilgi aldı.

Ekonomik değeri büyük olan kesme çiçekçiliğinde önemli bir yere sahip olan Çeltik Mahallesinde hasat edilen Lale, Nergis, Sümbül çiçekleri, sonrasında çiçek mezadına götürülüp satılmakta.