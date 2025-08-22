Çeltik Üçana Aile Sağlığı Merkezi ve Ebe Evi'nin Temeli Dualarla Atıldı

Silivri’nin Çeltik Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Çeltik Üçana Aile Sağlığı Merkezi ve Ebe Evi için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasan İpekoğlu, Çeltik Mahalle Muhtarı Vildan Makinecioğlu, hayırsever bağışçılar Abdülgani Binici, Mehmet Uzun ve Muharrem Titiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdülgani Binici: “Şükranlarımı Sunuyorum”

İlk konuşmayı bağışçı şirket adına Ayfar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Abdülgani Binici yaptı: “Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Silivri Sağlık İlçe Başkanım, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, değerli muhtarlarım, basın mensupları, saygıdeğer hazirun ve Ayfar ailesinin değerli mensupları… Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu sağlık evinin oluşmasında emeği geçen, vesile olan ve bugüne gelmesini sağlayan ortaklarım Ayfar ve belediye çalışanları adına en derin şükranlarımı sunuyorum.”

Muhtar Vildan Makinecioğlu: “Hayırlı Olsun”

Çeltik Mahalle Muhtarı Vildan Makinecioğlu, mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti: “Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, Sayın protokolümüz, kıymetli başkanlarım ve değerli mahallem, Evimizin temel atma törenine hoş geldiniz. Başkanımız Bora Balcıoğlu’na, değerli bağışçılarımız Gani Bey’e, Sayın Mehmet Bey’e, Sayın Muharrem Bey’e, Sayın İlçe Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun.”

Dr. Hasan İpekoğlu: “Yeni Bina Modern ve Güvenilir Olacak”

Silivri İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasan İpekoğlu, mevcut sağlık evinin eski ve depreme dayanıksız olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bilindiği üzere Çeltik mahallemizde yıllardır hizmet verdiğimiz sağlık evimiz ve ebe lojmanımız mevcuttu. Ancak binanın 1980’li yıllarda yapılmış olması ve deprem açısından yeterli olmaması nedeniyle yeni bir bina yapılmasını programımıza almıştık. Bugün, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli arsa üzerinde yeni sağlık evi ve ebe lojmanı inşaatına başlamış bulunmaktayız. Çeltik Mahallesi, eksikleri giderilmiş modern ve güvenilir bir sağlık evine kavuşacaktır. Başta bağışçı Ayfar Otomotiv’in ortakları Sayın Abdülgani Binici, Sayın Mehmet Uzun ve Sayın Muharrem Titiz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Bora Balcıoğlu: “Sağlık Olmazsa Her Şey Eksik Kalır”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sağlığın her şeyden önce geldiğini vurguladı: “Yol yapabilirsiniz, kaldırım yapabilirsiniz, park yapabilirsiniz ama sağlık olmazsa bir yanımız eksik kalır. Çeltik mahallemizde uzun yıllardır hizmet veren sağlık ocağımız deprem riski nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Bugün, Ayfar Otomotiv’in değerli bağışçıları sayesinde yeni sağlık evimizi, ebe evimizi ve lojmanımızı mahallemize kazandırıyoruz. ‘Silivri Birlikte Güzel’ derken kastettiğimiz tam da budur. Hayırseverlerimizin desteğiyle ilçemizin ihtiyaçlarını birer birer gideriyoruz. Bu hayırlarının ailelerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Çeltik’te yapımı süren Çamlık Sosyal Tesisi’nin de kısa zamanda açılışını yapacağız.”

Müteahhit Mehmet Kaya: “Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak”

Konuşmaların ardından yeniden söz alan Abdülgani Binici, müteahhit Mehmet Kaya’yı kürsüye davet ederek sürece dair söz istedi. Kaya, “Bu senenin sonuna kadar teslime hazır hale getireceğiz” diyerek çalışmaları hızla bitirme sözü verdi.

Kaymakam Tolga Toğan: “Eksiklik Gideriliyor”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, konuşmasında şunları kaydetti:“Çeltik mahallemizin önemli bir ihtiyacı gideriliyor. Yıpranmış bir sağlık merkezi ve ebe evi yerine modern bir yapı inşa edilecek. Sağlık Bakanlığımıza ait arsada, bağışçılarımızın, belediyemizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla yepyeni bir sağlık merkezi ve ebe evi yapılacak. Bu yatırımın mahallemizi sağlık alanında daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Dua ve Kurban Kesimi

Törenin sonunda Çeltik Cami İmam Hatibi Rasim Akbez dua etti, ardından kurban kesildi ve temele ilk harç atıldı.