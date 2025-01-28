Çeltikspor'da Öztürk ve Alper Dönemi Başlıyor
Amatör 2. Küme temsilcilerinden Çeltikspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Öztürk ve Uğur Alper'i getirdi.
Tecrübeli İkili Çeltikspor’un Yeni Teknik Direktörleri Oldu
Amatör 2. Küme temsilcilerinden Çeltikspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Öztürk ve Uğur Alper’i getirdi. Selimpaşaspor’da birlikte görev yaparak takımı Süper Amatör Lig’e taşıyan başarılı ikili, yeni sezonda Çeltikspor’un başarısı için ter dökecek.
Çeltikspor Kulüp Başkanı Ali Mağunacı’nın, Selimpaşaspor sezonunun sona ermesinin ardından Öztürk ve Alper ile el sıkıştığı öğrenildi. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
Öte yandan Çeltikspor yönetiminin transfer çalışmalarında sona yaklaştığı ve arka arkaya transfer bombalarını patlatacağı gelen bilgiler arasında. Yeni sezon hazırlıklarına iddialı bir şekilde giriş yapacak olan Çeltikspor, taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.