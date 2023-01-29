Cem Adrian şarkılarıyla Bursa'yı mest etti

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Bursa’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cem Adrian, dün gece Bursa’da sevenleriyle buluştu. Cem Adrian, Bursalı müzikseverleri şarkılarıyla adeta mest etti. Cem Adrian, eşsiz yorumuyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, izleyenlere duygu yüklü bir gece yaşattı.

Cem Adrian, bu kitlenin gün geçtikçe daha da büyüdüğüne işaret ederek, kendisini dinlemeye gelen Bursalı dinleyicilerine teşekkür etti. Bursa’nın ve Bursa dinleyicisinin enerjisine hayran kalan Cem Adrian, bu geceyi unutulmayacak konserler arasına eklediğini dile getirdi.