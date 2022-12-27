Cem Belevi, şarkılarını yeni yıl gecesinde seslendirecek

Şarkıcı Cem Belevi, yılbaşında Baltalimanı Portaxe’da sahne alacak.

Pop müziğinin beğenilen ismi Cem Belevi, yeni yıl gecesine özel bir kutlamayla girmek isteyenlere eğlence dolu gece yaşatacak. Cem Belevi, sevilen şarkılarını bu kez Baltalimanı Portaxe’ın konukları için söyleyecek. Sabaha kadar sürecek özel yılbaşı partisinin biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuldu.