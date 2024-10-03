Cem Garipoğlu'nun mezarı kazılacak, ekipler olay yerine geldi

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarıı kazacak olan görevliler, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı mezarlığa geldi.

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat üzerine savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar vermişti. Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.