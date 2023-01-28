Cem Kürşad Hasanoğlu'na 'Halklar Dostluğu Nişanı'

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Özbekistan Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Halklar Dostluğu Nişanı’ ile taltif edildi.

Cem Kürşad Hasanoğlu’nun nişanı düzenlenen törenle takdim edildi. Türk Dünyası’na yönelik yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ön plana çıkan Hasanoğlu, "Özbekistan Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Halklar Dostluğu Nişanı’ ile taltif edildim. Tensiplerinden dolayı başta Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyav’e, Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamxodjaev’e, İstanbul Başkonsolosu aziz dostum Amirsaid Agzamxodjaev’e, aziz kardeşim Surayyo Khodjoeva’ya, Fahri Konsolosu Ali Baklan’a teşekkür ederim. Bu nişanın Türkiye’de ilk defa ve şahsıma verilmesi ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu“ dedi.