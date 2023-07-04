ÇEM yaz okulu hem öğretiyor hem eğlendiriyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) dolu dolu yaz okulu dönemi yaşanıyor.

Bilimsel, sanatsal, eğitsel ve eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği yaz okulunda 5-12 yaş grubu öğrenciler yaş kategorilerine eğitim görüyor. İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan ÇEM’de eğitimler her grup için 2 haftalık sürelerde sabah ve öğleden sonraki seanslarla devam ediyor.

“Okul dışı eğitim faaliyeti yürüttüğümüz önemli eğitim merkezlerimizden biridir”

ÇEM Yaz Okulu’na katılan öğrencilere yönelik Keçiören’i tanıtım gezileri düzenleyerek minik öğrencilere yaşadıkları şehri tanıma imkânı sunduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olur. Keçiören Belediyesi olarak öğrencilerimize gerek okul dışı eğitim konusunda gerekse okulların fiziki koşullarını iyileştirme konusunda büyük destekler veriyoruz. ÇEM’de okul dışı eğitim faaliyeti yürüttüğümüz önemli eğitim merkezlerimizden biridir. Burada çocuklarımız için robotik kodlamadan akıl oyunlarına, el becerilerini geliştirecekleri etkinliklerden çeşitli gezilere varıncaya kadar birçok faaliyet düzenliyoruz. Yaz okuluna katılan tüm öğrencilerimize bilimle, sanatla ve eğlenceyle dolu eğitim dönemi geçirmelerini diliyorum” dedi.