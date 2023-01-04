Cemal Süreya, Maltepe'de anılacak

Usta şair Cemal Süreya, vefatının 33’üncü yılında adının yaşatıldığı Maltepe’de düzenlenecek programla anılacak.

Maltepe Belediyesi, her yıl farklı programlarla andığı Türk edebiyatının usta şairlerinden, yazar ve çevirmen Cemal Süreya’yı özel bir programla anıyor. Geçtiğimiz yıl Altayçeşme Mahallesi’ne Cemal Süreya Parkı’nı kazandıran Maltepe Belediyesi, usta şairi vefatının 33’üncü yıl dönümünde düzenleyeceği “Cemal Süreya Anması” isimli programla anacak. 9 Ocak 1990 yılında yaşamını yitiren usta kalem için 9 Ocak Pazartesi günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da anma programı gerçekleşecek. Moderatörlüğünü şair Haydar Ergülen’in üstleneceği programa ressam ve şair Engin Turgut ve yazar Nilay Özer katılacak.

Cemal Süreya şiirleri ve sanatıyla anılacak

Programda ‘İkinci Yeni’ şiirinin öncü şairlerinden olan, şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri, çocuk kitabı, günce ve derlemelere imza atan Cemal Süreya, şiirleri ve sanatıyla anılacak. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz olacak. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tr adresinden edinilebilecek.