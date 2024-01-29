Cemali Sertel Hatayspor'a kiralandı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cemali Sertel sezon sonuna dek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Hatayspor ise şu paylaşımı yaptı:

"Cemali Sertel Atakaş Hatayspor’umuzda. Altyapımızda yetişen, sonrasında Rizespor, Antalyaspor ve son olarak Başakşehir’de forma giyen sol bek Cemali Sertel’in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, kulübü Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Cemali Sertel’e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."