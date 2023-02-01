Cemevinden şamdan ve kombi hırsızlığı

Kırklareli’nde cemevinden kombi ve şamdan çalan hırsızlar yakalandı.

Kırklareli merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan cemevinde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan H.H.E., herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol etmek amacı ile cemevine gitti. Her şeyin normal olduğunu görmesi üzerine cemevinin tüm camlarını kapatıp demir kapısını kilitleyerek çıkan H.H.E., daha sonra ibadet olacağı gün tekrar cemevini kontrol etmeye gittiğinde pencerenin açık olduğunu ve ibadetlerde kullanılan 13 adet şamdan ile 2 adet kombinin yerinde olmadığını fark etti. H.H.E.’nin şikayetçi olması üzerine, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Aynı gün olayın şüphelileri S.C. ve N.C. isimli şahıslar yakalanarak, çaldıkları 2 adet kombi teslim alınıp, müştekiye teslim edildi. S.C. ve N.C., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.