Cemil Kızılkaya: 'Silivrispor İçin El Ele Gönül Gönüle Yola Çıktık'

7 Haziran’daki olağanüstü kongre öncesi ilk resmi başkan adaylığını açıklayan Cemil Kızılkaya, Silivri Haber Ajansı Kurucusu Yusuf Eker’in sorularını yanıtladı.

İlk Resmi Aday: “Sorumluluk Almak İçin Yola Çıktım”

Silivrispor’da yaklaşan olağanüstü genel kurul öncesi ilk resmi başkan adaylığını açıklayan Cemil Kızılkaya, karar sürecini ve adaylığa uzanan yolu şu sözlerle anlattı:

“Mevcut Kulüp Başkanımız Sayın Nuri Çolakoğlu yeniden aday olmayacağını açıkladıktan sonra kulübün geleceğine dair sorumluluk alma gerekliliği doğdu. İki yıldır Silivrispor’un içinde olan biri olarak eksiklikleri yakından gördüm. Kulübümüz için faydalı olacağıma inanarak, kendime ve çevreme güvenerek bu yola çıktım. Bu bir makam arayışı değil, tamamen sorumluluk alma meselesidir.”

“Silivrispor Kimsenin Değil, Silivri’nin Takımıdır”

Kızılkaya, yönetim anlayışında birleştirici ve kapsayıcı bir duruş benimsediklerini vurguladı. Hiçbir ayrım yapmadan tüm Silivrilileri Silivrispor çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirtti:

“Silivrispor halkın takımıdır. Görüşü, inancı ne olursa olsun herkesin eşit mesafede olduğu bir yapı kuracağız. Derneklerle, oda başkanlarıyla, esnaflarla, gençlerle; kısacası Silivri’nin tüm renkleriyle istişare içinde olacağım. El ele, gönül gönüle bir yönetim anlayışıyla kulübümüzü birlikte yöneteceğiz.”

Altyapı ve Tesisleşme Önceliği: “Bu Konuda Çok Kararlıyız”

Altyapı eksikliklerine dikkat çeken Kızılkaya, Silivrispor’a ait tesislerin yokluğunun en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu an Silivrispor’un tapulu bir altyapı tesisi yok. Müjdat Gürsu Stadı’nda mahalle takımları, altyapı ekipleri sırayla sahaya çıkıyor. Bu ortamda verimli bir altyapı çalışması yürütmek imkânsız. İlk hedefimiz, Silivrispor’un tapulu altyapı tesislerini kurmak. Bu konuda gerekli projelendirme ve teknik kadro hazırlıklarımız tamam. Ayrıca ilçemize modern bir stat kazandırmak için de yerel ve merkezi yönetimle yoğun temas kuracağız.”

Sponsorluk ve Mali Yapı: “Güvenilen Bir Yapı Olacağız”

Kulübün finansal açıdan güçlenmesi için sponsorluk ve etkin kaynak yönetimi projeleri hazırladıklarını aktaran Kızılkaya, bu konuda da destek aldıklarını ifade etti:

“Silivrispor’un marka değerini artırarak sponsorların ilgisini çekeceğiz. Şu anda dahi destek olmak isteyen çok sayıda iş insanı ve firma var. Ayrıca profesyonelce organize edilecek bağış geceleri, halk konserleri gibi etkinliklerle ek gelir kaynakları oluşturacağız. Kulübün mali yapısını şeffaf ve sürdürülebilir bir modelle güçlendireceğiz.”

Profesyonel Yönetim Kadrosu: “Yönetim Listem İşin Ehlinden Oluşuyor”

Yönetim listesinde altyapı, inşaat, finans gibi alanlarda uzman isimlere yer verdiklerini vurgulayan Kızılkaya, tesisleşme hedefi doğrultusunda ekip çalışmasına önem verdiklerini belirtti:

“Yönetim kurulumuzda müteahhitler, mühendisler, altyapı projelerinde deneyimi olan arkadaşlarımız yer alıyor. Bu kadroyla Silivrispor’un geleceğini sadece sahada değil, altyapıda ve kurumsal yapıda da güçlendireceğiz.”

Delegelere Çağrı: “Emaneti Güvene Teslim Edin”

Silivrispor kongresinde oy kullanacak üyelere seslenen Cemil Kızılkaya, projelerini şöyle özetledi:

“Silivrispor’u emanet kabul ediyoruz. Bu emaneti daha ileriye taşıyacağımıza söz veriyorum. Altyapı tesisinden branş zenginliğine, gençlere fırsat vermekten kurumsallaşmaya kadar her alanda güçlü bir planımız var. Sadece futbol değil, kız basketbol takımı gibi farklı branşlara da destek vereceğiz. Sporun her alanında var olan bir Silivrispor hedefliyoruz.”

Taraftara Mesaj: “Tribünler Bir Aile Ortamı Olacak”

Taraftara büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Kızılkaya, onların desteğiyle güçlü bir birlik oluşturacaklarını belirtti:

“Ailelerin çocuklarıyla güvenle geldiği, coşkunun ve heyecanın yaşandığı bir tribün ortamı oluşturacağız. Taraftarımız bugüne kadar Silivrispor’a hep sahip çıktı, bundan sonra da birlikte yürüyeceğiz. Kulübümüzü borçsuz, şeffaf ve istişareyle yöneteceğiz. Hep birlikte kazanacağız.”

Kongre 7 Haziran’da Gerçekleşecek

Silivrispor’da büyük değişim ve yenilenme beklentilerinin konuşulduğu olağanüstü genel kurul, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Başkan adayı Cemil Kızılkaya, “Kazananın Silivrispor olacağı bir kongre diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.