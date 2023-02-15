Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.

Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.