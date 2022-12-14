Çenesuyu Caddesi ışıl ışıl oldu

Derince’de devam eden dekoratif aydınlatma çalışmaları ile Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Çenesuyu Caddesi ışıl ışıl görünüme kavuştu.

Derince’de yapılan son dekoratif aydınlatma çalışmaları Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi’nde uygulandı. Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çenesuyu Caddesi’nde yaptığı dekoratif aydınlatmalar ile bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. İlçenin siluetini değiştiren dekoratif aydınlatma çalışmaları aynı zamanda yapıldığı bölgelerdeki ticari hareketliliği de artırarak, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.