Çenesuyu Turnuvası, bol gol ve heyecanla devam ediyor

Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda heyecana ikinci gün müsabakaları ile devam edilirken, oynanan 3 karşılaşmada 33 gol kaydedildi.

Derince Belediyesi’nin 24 takımın katılımıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Bu yıl Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvanın ikinci gününde 3 müsabaka oynandı. Günün ilk karşılaşmasında B Grubu’nda Bayburtlular Derneği ile Düzce Dibektaşlılar karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen müsabakayı Bayburtlular Derneği 4-2’lik skorla kazandı.

Günün ikinci karşılaşmasında Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği takımları karşı karşıya geldi. B Grubuna dahil karşılaşmada rakibini 12-1’lik skorla mağlup eden Kocaeli Erzurumlular Derneği turnuvaya üç puanla başlayan takım oldu. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan günün son karşılaşması ise C Grubuna aitti. Artvinliler Derneği ile Derince Lisesi Mezunları Derneği takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede sahadan 10-4’lük skorla galip ayrılan ve üç puanın sahibi olan taraf Artvinliler Derneği oldu.