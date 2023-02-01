Çenesuyu Turnuvası, bol gol ve heyecanla devam ediyor

Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası'nda heyecana ikinci gün müsabakaları ile devam edilirken, oynanan 3 karşılaşmada 33 gol kaydedildi.

Çenesuyu Turnuvası, bol gol ve heyecanla devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda heyecana ikinci gün müsabakaları ile devam edilirken, oynanan 3 karşılaşmada 33 gol kaydedildi.

Derince Belediyesi’nin 24 takımın katılımıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Bu yıl Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvanın ikinci gününde 3 müsabaka oynandı. Günün ilk karşılaşmasında B Grubu’nda Bayburtlular Derneği ile Düzce Dibektaşlılar karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen müsabakayı Bayburtlular Derneği 4-2’lik skorla kazandı.

Günün ikinci karşılaşmasında Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği takımları karşı karşıya geldi. B Grubuna dahil karşılaşmada rakibini 12-1’lik skorla mağlup eden Kocaeli Erzurumlular Derneği turnuvaya üç puanla başlayan takım oldu. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan günün son karşılaşması ise C Grubuna aitti. Artvinliler Derneği ile Derince Lisesi Mezunları Derneği takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede sahadan 10-4’lük skorla galip ayrılan ve üç puanın sahibi olan taraf Artvinliler Derneği oldu.

Çenesuyu Turnuvası, bol gol ve heyecanla devam ediyor
Çenesuyu Turnuvası, bol gol ve heyecanla devam ediyor