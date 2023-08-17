Çengel Caddesi'ne sıcak asfalt

Balıkesir’in dört bir yanında sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Karesi İlçesi Çengel Caddesi birinci etabını tamamladı. Yolun ikinci etabı da tamamlanarak 21 Ağustos pazartesi günü trafiğe açılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara 20 ilçede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Birçok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve dönel kavşak çalışmaları yapan ekipler şimdi de deformasyona uğramış olan yollarda trimer kazısı gerçekleştirip, sıcak asfalt serim uygulaması yapıyor. Dursunbey’den Edremit’e, Sındırgı’dan İvrindi’ye kadar birçok ilçede tonlarca sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; taşıt yükü nedeniyle deformasyona uğrayan; Altıeylül İlçesi Cengiz Topel Caddesi, Atay Caddesi, Soma Caddesi ve Şehit Birol Koç Caddesi Karesi İlçesi Altay Caddesi, asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Birinci etabını tamamlanan ve trafiğe açılan Karesi İlçesi Çengel Caddesi’nin ikinci etabı da tamamlanarak 21 Ağustos Pazartesi günü trafiğe açılacak.