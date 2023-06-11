Çengelköy'de sağlık çalışanları yeşil sahada ter döktü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerinin oynadığı futbol turnuvası düzenlendi. İstanbul’da bulunan devlet hastaneleri arasında düzenlenen turnuvayı Bağcılar Devlet Hastanesi takımı kazandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık personellerinin oynadığı futbol turnuvası düzenlendi. 152 maç süren müsabakalar sonucunda Çengelköy’de, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) takımı ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi takımları final maçında karşı karşıya geldi. Teknik direktör Yılmaz Vural ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun da seyrettiği müsabakayı Bağcılar EAH takımı kazanarak turnuva şampiyonu oldu. Şampiyon takım oyuncuları madalyalarını Memişoğlu’nun elinden aldı.

“Onlara her zaman teşekkür borcumuz var”

Teknik direktör Yılmaz Vural “Sağlık ve spor yan yana çok güzel iki kavram. Az önce bir espri yaptım, herkes spor yaparsa sağlık sorunu kalmaz siz de açıkta kalırsınız dedim. Keşke öyle olsa da herkes açıkta kalsa dediler. Bizim onlara her zaman teşekkür borcumuz var. Özellikle benim, dönem dönem önemli rahatsızlıklar geçirdik. Önce Allah’a sonra onlara. Bu aktivite hem onları sakinleştirdi hem de başka dünyaya götürdü. Stresli mesleklerinin biraz dışına çıkardı galiba. Herkes çok mutlu” dedi.

“Spor yaparsak sağlıklı kalırız”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “Biz 14 Mart diye planlamıştık ama maalesef 6 Şubat gibi bir acı yaşadık. Ara verdik, arkadaşlar yarı finallerden itibaren turnuvaya devam ettiler. Sağlıklı olmanın en büyük şartı spor yapmak. Spor yaparsak sağlıklı kalırız. Arkadaşlarımızın motivasyonlarını, covid ve deprem mücadelelerinden sonra motivasyonlarını sağlamak örnekler yapmak için böyle bir turnuva düzenledik.” şeklinde konuştu.