Cengiz Aytmatov 94'üncü doğum gününde Keçiören'de anıldı

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 94’üncü yılında Keçiören Belediyesinin Cengiz Aytmatov Parkı’nda düzenlediği programla anıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından, Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla Keçiören’deki Cengiz Aytmatov Parkı’nda anma programı düzenlendi. Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün Cengiz Aytmatov’un doğumunun 94. yılını hatırlıyoruz ve anıyoruz. İnsanlar doğar, yaşar ve bir gün fani alemden baki aleme göç eder. Bunların arasında eser bırakanlar vardır, iz bırakanlar vardır. Cengiz Aytmatov dünyaya iz bırakan bir yazardır. Tanrı Dağları’ndan doğup bütün dünyayı aydınlatan bir kandildir. Zor dönemde yaşamış, zor dönemde okumuş ve yazmış, zorlukları kolaylaştırmasını bilmiştir. Önündeki engelleri aşarak dünya edebiyatına bir ışık tutmuştur. Zalimlere boyun eğmemiş, yolundan dönmemiş biridir" ifadelerini kullandı.

Programa birçok ülkeden büyükelçilik müsteşarı ve Kırgız vatandaşlar katılırken, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aziz Kiştobayev, anma programının düzenlemesine öncülük eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etti. Program sonunda Cengiz Aytmatov büstüne karanfil bırakıldı.