Cengiz Aytmatov doğumunun 95. yılında Keçiören'de anıldı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 95. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 95. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. İlçedeki Cengiz Aytmatov Parkı’nda düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Nazira Mambetova, büyükelçiler ve elçilik çalışanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Altınok, yaptığı konuşmada, “Bugün Tanrı Dağları’ndan çıkan zor dönemlerde doğan ve büyüyen, dünyaya ışık olan büyük edebiyatçı, büyük yazar, büyük şair Cengiz Aytmatov’un doğumunun 95. yıl dönümü. Cengiz Aytmatov’u rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Aytmatov’un dünya çapında klasik eserlere imza atmış büyük bir sanatçı olduğuna da vurgu yapan Altınok, şunları kaydetti:

“Her insan doğar ve bir hayat yaşar. Daha sonra bu fani âlemden baki âleme göç eder. Rabbim böyle bir dünya ortaya koydu. Ama önemli olan geride eser bırakmaktır. Cengiz Aytmatov dünyanın sesi, nefesi ve yüreğidir. Dünyada çok az yazar, şair ve edebiyatçıya nasip olacak bir mücevhere sahiptir. Eserleri 200’den fazla ülkede çevrilmiş bir sanatçıdır. Birçok yazar var, birçok şair var, birçok edebiyatçı var ama dünya klasiklerine damga ve mühür vurmuş olan Cengiz Aytmatov gururumuzdur.”

Öte yandan Keçiören Belediyesi ve Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde geçtiğimiz ay düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kompozisyon yarışması için Keçiören’deki Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi ve Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik 3 farklı Cengiz Aytmatov filminin gösterimi yapılmış ve öğrencilerden filmlerle ilgili kompozisyon yazmaları istenmişti.