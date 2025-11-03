Cengiz Aytmatov Enstitüsü, İstanbul'da 'Ulu Bozkırın Ruhu' adlı resim sergisi düzenledi

İstanbul’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından düzenlenen "Ulu Bozkırın Ruhu" adlı resim sergisi törenle ziyarete açıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov’u Anıyor" temalı serginin açılışı yapıldı. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MHP Genel Başkan Yardımcıları İlyas Topsakal ve Mevlüt Karakaya, Cengiz Aytmatov’un oğlu Eldar Aytmatov, serginin küratörü Sakit Memmedov, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, resimleri sergilenen sanatçılar ve birçok davetli katıldı. Türk dünyasının farklı bölgelerinden 16 ressamın 105 eserinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 9 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak. Etkinlikte ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yakın dönemde hayata geçirilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesi ile hazırlanıp basılan ilk eser olma özelliği taşıyan Cengiz Aytmatov’un "Cemile" adlı kitabı tanıtıldı.

Serginin açılışını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Bugün Türk sanatını gözlerimizle görüyoruz ve temaşa ediyoruz. Sadece Türkiye’deki Türklerin değil, dünyada yaşayan bütün Türk halklarından sanatçılarımızın eserleri bunlar. Sanat dediğimiz şey, insanın en üstün vasfı. Belki de inananlar için Allah’ın insandaki en güzel yansıması. Bu müzik olur, resim olur, başka bir şey olur. İnsanın içini insanlara gösterme tekniği, Allah’ın insana verdiği en güzel yer. O yüzden biz Türk milliyetçileri, doğduğumuzdan beri Türk sanatının çok üstün olduğuna inanırız. Ama bir türlü hem Türkiye’nin hem dünyadaki o sıkıntılı günlerden dolayı sanatımızı, o güzelliğimizi, estetiğimizi, yeteneğimizi on yıllardır bir türlü gösteremedik ama biliyoruz ki o bizim insanımızda, bizim ressamımızda, bizim müzikçimizde, bizim tınımızda yaşıyor ve bunu bugün temaşa ediyoruz. Yaklaşık 16 ülkeden gelen sanatçılarımızın 11 tanesi burada. Eserleri farklı ülkelerden buraya taşıyıp göstermek çok büyük bir iş" dedi.

Ortak Türk Alfabesi’yle hazırlanıp basılan ilk eser olma özelliği taşıyan Cengiz Aytmatov’un "Cemile" adlı eseri üzerine de konuşan Topsakal, "Cengiz Aytmatov Enstitüsü olarak Ortak Türk Alfabesi ile yaptığımız dünyadaki ilk eser olarak anılacak her zaman. Denilecek ki, ‘Cengiz Aytmatov Enstitüsü, onun yönetim kurulu bir eser yaptı. ‘Cemile’yi ve bunu ilk defa Ortak Türk Alfabesi ile yaptı.’ Bu, 100 yıl 200, 300 yıl sonra da anılacak. İşte asıl büyük ‘Cemile’ artık Ortak Türk Alfabesi ile basıldı" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada bozkırın kadim sesini Cengiz Aytmatov’un izinde ressamların fırçasında yeniden hissetmek için bir aradayız. Aytmatov’un hikayelerinde hayat bulan o engin bozkır, şimdi sanatın diliyle, renklerin, duyguların gücüyle karşımızda duruyor. Bu sergi yalnızca bir anma değil, Türk dünyasının ortak hafızasına, kültürel birliğine ve ruhuna duyulan derin bir özlemin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları sonrası teşekkür belgesi ve nişan takdimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından protokol ve diğer davetliler sergiyi gezdi.