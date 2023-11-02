Cengiz Durmuş: 'Ankara, tenisin üssü olacak'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, yapımında sona yaklaşılan TTF Ankara Tenis Merkezi’nin resmi açılışı öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında, "Burası Türkiye’nin en büyük merkezi ve burada öyle bir alan oluşturuyoruz ki burası tenisin üssü olacak" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, yapımında sona yaklaşılan TTF Ankara Tenis Merkezi’nin resmi açılışı öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin her ili ve ilçesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Durmuş, dünyanın en çok tenis organizasyonu düzenleyen ikinci ülke konumunda olduklarını da dile getirdi.

Federasyon olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yaparak, dünyanın en iyisi olabilmek için yarıştıklarını belirten Durmuş, "Dünyayla yarışırken kendi ülkemizde bu yarışa eşlik edecek, bu yarışta söz sahibi olabilecek en önemli unsurumuz sporcudur. Sporcunun her yerde olabilmesi adına da başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız’ın sporu tabana yayıyoruz ilkesine bire bir örtüşen tenisin tabana yayılmasıyla birlikte şu anda 81 ilde bine yakın ilçede Türkiye’nin aslında her noktasında ve mahallesinde tenis oynanabilir bir hale geldi" dedi.

"Tenisin kaderinin değiştiği gün, bugündür"

Tenisin oynanabilir hale gelmesi ve yetenekli çocukların spora yönelebilmesi için birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Durmuş, hazırlanan TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi gibi alanlarda sporculara sahip çıkılacağını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yaklaşımla yıllardır emek verdiğimiz, bu hedeflerde olmaya çalışan bir yapıyla, her gün Türkiye’de sporcularımızın elde ettiği başarılarıyla bir ilki başardık. Bugün sizlerin huzurunda bu tarihi günü sizlerle birlikte yaşıyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak başkent Ankara’mızın en güzel yerinde, şu anda uluslararası standartlara sahip hem toprak kortları hem hat kortları olan ve aynı zamanda 3 bin 500 kişilik merkez kortu olan bir tesise sahibiz artık. Bu tesisler dünyanın en büyük turnuvalarını yapabilir, aynı hafta içerisinde iki farklı zeminde iki turnuvayı da gerçekleştirebileceğimiz bir büyüklükte."

"Ankara, tenisin üssü olacak"

Sporda yapılan gelişmelerin Cumhuriyetin 100. yılına denk gelmesi ve bu merkezlere sahip olunmasının çok anlamlı olduğunu aktaran Durmuş, "Burada 14 yaşından sonra özellikle Türkiye’nin yetenekli çocuklarının ’Nerede antrenman yapacağım?’, ’Acaba hoca bulabilir miyim?’, ’Antrenörüm bulabilir miyim?’, ’Kalacak, antrenman yapabilecek, düzenli bir tenis yaşamı olabilir mi?’, gibi soruların artık sorulamayacağı bir merkeze sahibiz ki burası Türkiye’nin en büyük merkezi ve burada öyle bir alan oluşturuyoruz ki burası tenisin üssü olacak. Buradaki yetenekli çocuklarımız ulusal ve uluslararası turnuva oynayarak hem dünyaya hazırlık yapacak hem de turlardan dönen çocuklarımızın da bu merkezlerde yeniden turlara çıkmak için yaşayabileceği, kalabilecekleri bir merkez halinde olacak" diye konuştu.

"Ankara Kupası, uluslararası ATP düzeyinde bir turnuvamız olacak"

Cengiz Durmuş, toprak kort turnuvasını İstanbul’da, sert kort turnuvasını Ankara’da yapma gibi bir düşüncelerinin olduğunu belirterek, "İstanbul Kupası gibi büyük bir turnuvanın erkekler tarafını da Ankara’da yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Onunla ilgili arayışlarımızı başlattık. Uygun bir tarihte turnuva bulursak Ankara Kupası, uluslararası ATP düzeyinde bir turnuvamız olacak" dedi.

Bir basın mensubunun ’TTF Ankara Tenis Merkezi’nin grand slam yolculuğunun bir başlangıcı olabilir mi?’ sorusuna Durmuş, "Grand slamler tüm tenis sporcularının hayalleridir. Böyle bir hedefe ulaşabilmek için oluşturulmuş bu tesisler, grand slamlerde, olimpiyatlarda söz sahibi olabilecek sporcuların yetiştiği bir merkez olacak" cevabını verdi.

Konuşmaların ardından Durmuş, basın mensuplarıyla birlikte TTF Ankara Tenis Merkezi’ni gezdi.