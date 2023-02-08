Cengiz Holding'den deprem bölgesine 500 milyon TL bağış

Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL bağış yaptığını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL bağış yaptığını duyurdu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Ülkemizi derinden sarsan, depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi dağlıyor; yaralılarımıza ise acil şifa diliyoruz.

Cengiz Holding olarak deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk etmeye devam ediyoruz. Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık.

Tüm bu çalışmalara ilaveten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar verdik. Bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise Ahbap’a iletildi. Tüm çalışmalarımıza aynı hızla devam ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün birlik olma, birlikte mücadele etme günüdür. Tüm Türk iş dünyasını da bu hassasiyetin bir parçası olmaya davet ediyor; hep birlikte bu zor günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz."