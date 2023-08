Cengiz Ünder: 'Fenerbahçe forması altında oynamak gurur verici'

Fenerbahçe’nin Marsilya’dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, “Tekrardan Türkiye’ye döndüğüm için ayrı bir heyecan içerisindeyim. Özellikle bu forma altında oymamak benim için gurur verici. Kendimi her zaman hazır görüyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bir an önce Fenerbahçe forması giymek ve Saracoğlu çimlerine ayak basmak istediğini dile getiren Cengiz Ünder, “Fenerbahçe camiasına geldiğimden dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Daha önce pek çok kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde sahaya çıktım ve hepsi benim için güzel anılardı. A Milli Takımda goller attığım maçlar oldu. Artık o golleri Fenerbahçe forması altında atacağım. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım. Her zaman farklı bir ambiyansı vardı. Umarım her şey çok güzel olur. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum” dedi.

“Yabancı olduğum bir ortam değil”

Gerek Türk milli takımında gerekse de Avrupa’da birlikte forma giydiği pek çok oyuncuyla yeniden buluştuğunu ifade eden Cengiz, “Milli takımdan çok sayıda arkadaşım var, zaten sürekli birlikte oynadığımız oyuncular. Yabancı olduğum bir ortam değil. Artık kendi evim gibi gördüğüm takım arkadaşlarımla birlikte oynayacağım. Dzeko’yla Roma’da 3 yıl oynadım, onunla saha içinde çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimizin bütün iyi yanlarını biliyorduk. Bu benim için çok büyük artık olacak. Onunla oynamayı da özledim. Diğer takım arkadaşlarım arasından da çok sayıda kişiyle oynadım. Şimdi ben de buradayım” şeklinde konuştu.

“Artık Türkiye’deyim, Fenerbahçe’deyim”

Milli futbolcu, uzun bir aranın ardından Türkiye’ye döndüğünü ve Fenerbahçe’ye geldiği için mutlu olduğunu ise şu sözleriyle anlattı:

“Yaklaşık 6-7 yılın ardından tekrardan ülkeme dönüyorum, Fenerbahçe camiasına geliyorum. Bunun için çok mutluyum. Benim için Avrupa deneyimi çok başka oldu. Çok güzel geçti. Ülkemi her zaman Avrupa’da temsil etmek istemiştim. Şu an artık Türkiye’deyim, Fenerbahçe’deyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Her zaman özgüveni yüksek bir oyuncuyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu da en iyi şekilde göstereceğimi biliyorum.”

“Çok kaliteli bir kadromuz var”

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde güzel bir performans sergilediğine dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, “Konferans Ligi maçlarını izledim ve iyi başlamak çok önemliydi. 3 maç kazandık ve 1 maç daha kaldı, o maçı da kazandıktan sonra umarım en iyi şekilde, en iyi yerlere gideriz. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Bu takımın da çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Zaman geçtikte çok çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Bu forma altında oynamak benim için gurur verici”

Fenerbahçe forması altında oynayacak olmanın gurur verici olduğunu anlatan başarılı futbolcu, “Bizim için uzun bir sezon olacak. Ben de bunun için çok heyecanlıyım. Tekrardan Türkiye’ye döndüğüm için ayrı bir heyecan içerisindeyim. Özellikle bu forma altında oymamak benim için gurur verici. Kendimi her zaman hazır görüyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi, tabii ki de şampiyon olmak, bunu da başaracağımıza inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Bunu sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Fenerbahçe’ye gelirken içimden geçenlerden bir tanesi de Can Bartu gibi bu kulübün efsanesi olmak”

Sarı-lacivertlilerin efsanesi ‘Sinyor’ Can Bartu ile olan bir anısını da paylaşan Cengiz Ünder, “Sevgili Can Bartu ile İstanbul’da karşılaşmıştık. Bana çok güzel tavsiyeler verdi. O da hem Fenerbahçe efsanesi hem de İtalya’da top koşturmuş biri olarak orada da çok sevilen ve saygı duyulan bir isim. İtalyan futbolu ile ilgili çok güzel tavsiyeleri olmuştu. Nitekim kendisi kulübün en büyük efsanelerinden bir tanesi. Umarım biz de onun gibi büyük bir efsane oluruz ki Fenerbahçe’ye gelirken içimden geçenlerden bir tanesi de bu, o da bu kulübün efsanesi olmak” dedi.

“Başkanımıza, yöneticilerimize, İsmail Hocamıza bana güvendikleri için teşekkürler”

Son olarak transfer süreci hakkında bilgi veren Cengiz, “Her şey Almanya kampında başlamıştı. Biraz da stresli bir süreç oldu. Sürekli olarak menajerimle konuşuyordum ve durumların nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Çok heyecanlıydım. Bir an önce gitmek istiyordum. Bu süreçte sağ olsunlar Sevgili Ali Başkanımız, Yöneticilerimiz hepsi benim yanımdaydı, dik durmamı söyledi. Her zaman büyüklerimin tavsiyesi benim için çok önemli. Ben de Başkanımıza, yöneticilerimize, İsmail Hocamıza, teknik heyete bana güvendikleri için teşekkürler. Son olarak da Marsilya’ya çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.