Cengiz Ünder, 9. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki 9. golüne ulaştı.

Cengiz Ünder, 9. golüne ulaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki 9. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup ederken Cengiz Ünder de 1 gollük katkı sağladı. Müsabakanın 40. dakikasında Dusan Tadic’in ortasında tek vuruşla topu filelere göndererek takımının 2. golünü kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligde 9. kez gol sevinci yaşadı.

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26 yaşındaki futbolcu mücadelenin 66. dakikasında yerini Fred’e bıraktı.