Cengiz Ünder sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının 3. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Cengiz Ünder sakatlanarak oyundan çıktı
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Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının 3. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken, müsabakanın başında Cengiz Ünder sakatlık geçirdi. Başarılı oyuncu, maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.

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Cengiz’in yerine 5. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.