Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 3. golünü attı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların tek golünü Cengiz Ünder attı. Müsabakanın 5. dakikasında Cerny’nin pasında topla buluşan Ünder, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 6. maçında 3. golüne ulaştı. Cengiz, bu sezon daha önce RAMS Başakşehir ile Gençlerbirliği ağlarını da 1’er kez sarsmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, 75. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.