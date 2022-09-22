Ümraniye’de sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik’i vuran zanlı yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanmamak için kıyafet değiştirmiş

Polis ekipleri, ilk olarak olayın yaşandığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Zanlının kaçış güzergahı üzerinde çalışma yapan ekipler, önce şüpheliye ait bir şapkayı daha sonra da pantolonu buldu. Yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdiği görülen zanlının pantolonunun cebinde kaldığı otelin kartı bulundu. Otelde kaldığı odada inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 19 yaşındaki Özgür B. olduğu, şüphelinin geçtiğimiz Ağustos ayında Adana’da bir cinayet olayına karıştığı ve bu sebeple aranmasının olduğu belirlendi.

Edirne’de yakalandı

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, Özgür B.’nin bir taksiye binerek Edirne’ye gittiği belirlendi. Yurtdışına kaçmak üzere olduğu öğrenilen Özgür B., Edirne’de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.