Cenk Özcan: 'Ankara derbisine yakışır şekilde mücadele geçti'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Gençlerbirliği müsabakasının ardından, “Ankara derbisine yakışır şekilde mücadele geçti. Oyun anlamına baktığımız zaman iki tarafında kısırdı. Diğer taraftan bu ufak tefek hatalarımız zaman zaman bizim başımız ağrıtıyor” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Gençlerbirliği 1-1’lik skorla berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Özcan, “Ankara derbisine yakışır şekilde mücadele geçti. Oyun anlamına baktığımız zaman iki tarafında kısırdı. Diğer taraftan bu ufak tefek hatalarımız zaman zaman bizim başımız ağrıtıyor. Bunların üzerinde en iyi şekilde çalışıp çok daha farklı bir boyuta geleceğiz inşallah. Diğer taraftan bütün hafta boyunca gençler beni çok iyi analiz ettik. Artıların eksileri çok iyi çıkardık. Bunun üzerine ikinci bölgede oyunu tutup daha sonra stoperlerin arasında yapacağımız koşularla pozisyon bulacağımızı biliyorduk ki penaltı da öyle geldi. Fakat dediğim gibi ufak nüanslar futbolda her şey belirliyor. Son saniyede maçı kaybedebilirdik fakat bir puanla evimize dönüyoruz. Biz buraya galibiyet için gelmiştik” ifadelerini kullandı.