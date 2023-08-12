Cenk Özcan: 'Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Eyüpspor maçının ardından, “Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var” dedi.

Trendyol 1.Lig’in birinci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor’a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında Cenk Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, “Gerçekten çok sıcak bir havada oynadık. Bizim için zor geçeceğini biliyorduk. İlk devre bulduğumuz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik çok daha farklı olacağını düşünüyorum neticenin. Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var. İnşallah önümüzdeki zamanda hem takım savunmamızı hem hücum hattımızı biraz daha çalışarak güçlendirerek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.