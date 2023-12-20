Cenk Özcan: 'En iyi şekilde eski günlerimize geri döneceğiz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Bandırmaspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, “Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Yapılan bireysel hatalar var. Onların üzerinde çalışacağız. En iyi şekilde eski günlerimize geri döneceğiz” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Özcan, "Kazanabilecekken yenildik. Bandırmaspor’u tebrik ediyoruz. Her şey çalışmaktan geçiyor. Son vuruşlar, final pasları çok önemli. İlk yarı 3-0 ya da 4-0 öne geçebilirdik. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Yapılan bireysel hatalar var. Onların üzerinde çalışacağız. En iyi şekilde eski günlerimize geri döneceğiz. Ayağa kalkacağız, eski günlerimizdeki gibi iyi oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.