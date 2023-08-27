Cenk Özcan: 'Gol atma alışkanlığı çalışmalarına devam edeceğiz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Adanaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gol yememe alışkanlığımız devam ediyor. Şimdi gol atma alışkanlığı çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, "Gerçekten bugün 1. dakikadan, 90. dakikaya kadar oyuna hakimdik. Tüm çalıştığımız opsiyonlar sahada çıktı. Son vuruşlarda sıkıntımız vardı. Gol yememe alışkanlığımız devam ediyor. Şimdi gol atma alışkanlığı çalışmalarına devam edeceğiz. Hocalarımız mükemmel sistemler kuruyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Futbolcularımızın hepsinin ayaklarına sağlık diyoruz. Gerçekten bugün herkes çok ekstra efor sarf etti. Daha fazlasını yapabilirdik. Daha fazla pozisyonlarımız var, fark açılabilirdi. İlk yarıda gol bulsak daha farklı olacaktı. Fakat son saniyeye nasip oldu. Özellikle 95. dakikaya kadar oyun disiplini bırakmayan total futboldan vazgeçmeyen sistemi bırakmayan oyuncularımızı kutluyoruz. Biz kişilere dayalı değil, sisteme dayalı bir takım kurma yolunda ilerliyoruz. Bunu da tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Genç oyuncularımız var. Rakibin de genç oyuncuları var. Lütfen bu maçları takip edelim seyredelim. Buradan Ümit Milli Takım’a, genç milli takımlara gidecek oyuncular var. İki takımda da çok kaliteli genç oyuncular var. Adanaspor camiasına da geçmiş olsun diyorum. Çok iyi bir takımları var. Daha iyi olacak onlar için de. Bizim de yolumuzu hafta hafta düşüneceğiz. Daha iyi olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.