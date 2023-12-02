Cenk Özcan: 'Konsantre eksiklikleri maçın buraya gelmesine sebebiyet verdi'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Sakaryaspor müsabakasının ardından, “Bugün kendi sahamızda maçı kazanmak için başlamıştık. Başlar başlamaz golü bulduk. Arkasından kritik pozisyonlarda yaptığımız kritik hatalar, konsantre eksiklikleri maçın buraya gelmesine sebebiyet verdi” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor’a 3-1’lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Özcan, “Bugün kendi sahamızda maçı kazanmak için başlamıştık. Başlar başlamaz golü bulduk. Arkasından kritik pozisyonlarda yaptığımız kritik hatalar, konsantre eksiklikleri maçın burasına gelmesine sebebiyet verdi. Şu anda bir aile olmak zorundayız. Bir an önce kendimizi toparlayıp iç sahadaki problemimizi çözmemiz gerekiyor. Onun için de bilgi birikimine sahip bir teknik heyetimiz var. Futbolcularımıza güveniyoruz, inşallah en yakın zamanda daha taraftarımıza layık olan bir futbol sergileyeceğiz ve burada galibiyet serüvenine başlayacağız” ifadelerine yer verdi.