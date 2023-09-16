Cenk Özcan: 'Takım halinde kompakt bir futbol sergiliyoruz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Şanlıurfaspor’u 2-0’lık skorla mağlup ettikleri müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Takım halinde kompakt bir futbol sergiliyoruz. Bu hafta aldığımız üç puan, önümüzdeki haftalar için bir sinyal olur" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Şanlıurfasapor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Özcan da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Çok önemli bir üç puan aldıklarını vurgulayan Özcan, "Çok önemli bir üç puan aldık. Gerçekten bu arayı çok iyi değerlendirdik. Çok iyi çalıştık. Oyuna geldiğimizde, maça gerçekten iyi başlayan taraf bizdik. İlk devre fark daha da açılabilirdi, pozisyonlarımız var, gol vuruşlarımızda. Bugün o sıkıntıyı biraz aştık. Final paslarımızı biraz daha iyileştirdiğimiz takdirde gol burçlarımızı biraz daha iyileştirdiğimiz takdirde daha farklı döneme alacağız. Diğer taraftan takımımızın savunma yönünde, kaleyi gole kapattık. Bu da bizim için çok önemli. Takım halinde kompakt bir futbol sergiliyoruz. Bu hafta aldığımız üç puan, önümüzdeki haftalar için bir sinyal olur. Önümüzdeki hafta da kendi sahamızda bir maçımız var. Bu maçla beraber çıkışa geçmeyi düşünüyoruz. Üretirken yarışır duruma geleceğiz ve biz bunun için çok çalışıyoruz. Özellikle üçüncü ligden, ikinci ligden aldığımız oyuncularımızla performans buluyoruz. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta da oynayacağımız maçta üç puan alıp buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız" ifadelerini kullandı.