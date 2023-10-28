Cenk Özcan: 'TFF hakemlerine beden dili eğitimi versin'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Göztepe maçında kaçırdıkları goller olduğuna vurgu yaparken, TFF’nin hakemlere beden dili eğitimi vermesini talep etti.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Göztepe ile karşılaşırken mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, mücadelede oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Hafta başından beri çalıştığımız organizasyonlar vardı. Bunları yapmaya çalıştık. Tabii ki bunları yaparken küçük dokunuşlar yapmak gerekiyor. Örneğin final pasları, doğru koşular gibi. Bunları eğer yapabilseydik daha farklı şeyler yaşayabilirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar var, direkten dönen toplar varımız var. Gerçekten çocuklar bugün ellerinden geleni yaptılar” şeklinde konuştu.

“TFF hakemlerine beden dili eğitimi versin”

Bu haftaya kadar hakemlerle ilgili hiçbir şey söylemediklerini söyleyen Özcan, “Ama biz nasıl maçlarımızı seyrediyorsak onlar da lütfen maçlarını bizim gibi 3 4 kere izlesinler. Bir de şunu söylemek istiyorum beden dili diye bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerine beden dili eğitimi versin. Her seferinde bize agresif bir tutum bir hakaret, sergilendi” ifadelerine yer verdi.