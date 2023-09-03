Cenk Tosun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Sivasspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Cenk Tosun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Sivasspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Taraftarı önünde sahadan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki forvet, bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanan geçen sezonun son müsabakası olan Konyaspor maçında sakatlanan Tosun, yaz dönemi kamp programını büyük ölçüde kaçırmıştı.

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Tecrübeli santrfor, maça yedek soyunurken 75. dakikada Vincent Aboubakar’ın yerine oyuna dahil oldu.