Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk gollerini attı

Beşiktaş'ın başarılı santrforu Cenk Tosun, bu akşam Fenerbahçe'ye attığı gollerle sarı-lacivertlilere karşı ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk gollerini attı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın başarılı santrforu Cenk Tosun, bu akşam Fenerbahçe’ye attığı gollerle sarı-lacivertlilere karşı ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Siyah- beyazlıların golleri 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun ve 75. dakikada Redmond’dan geldi. Bu müsabaka öncesi Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı 14 defa rakip olan Cenk, gol atamamıştı.

Ancak Cenk Tosun bu akşam Fenerbahçe’ye karşı şanssızlığını kırdı ve sarı-lacivertli ağları 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynadı.