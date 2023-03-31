Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk golünü atmanın peşinde

Beşiktaş'ın başarılı santrforu Cenk Tosun, Gaziantepspor ve siyah-beyazlılarla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 14 resmi müsabakada gol sevinci yaşamadı. Cenk, pazar günü sarı-lacivertli ağları ilk kez sarsabilmek için mücadele edecek.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye ilk golünü atmanın peşinde
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın başarılı santrforu Cenk Tosun, Gaziantepspor ve siyah-beyazlılarla Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 14 resmi müsabakada gol sevinci yaşamadı. Cenk, pazar günü sarı-lacivertli ağları ilk kez sarsabilmek için mücadele edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş’in bu derbide ileri uçtaki en büyük silahları Aboubakar ve Cenk Tosun olacak.

Özellikle ligde gösterdiği 10 gol, 2 asistlik performansla Kartal’ın en skorer oyuncusu olan Cenk, sarı-lacivertlilere karşı şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’ye golü yok

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe’ye 14 resmi maçta rakip olan Cenk, henüz gol atma başarısı gösteremedi. Gaziantep temsilcisiyle, Kanarya’ya karşı 7 müsabakaya çıkan Cenk Tosun, galibiyet yaşayamamıştı.

Beşiktaş’la ise 6’sı lig, 1’i kupa olmak üzere yine 7 Fenerbahçe müsabakasına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.