Cenk Tosun, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkarttı

Beşiktaş’ta tecrübeli golcü Cenk Tosun, Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Müsabaka 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda son haftaların formda ismi Cenk Tosun, Karagümrük filelerine gönderdiği gol ile bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a çıkardı. Bu gol aynı zamanda Cenk’in kariyerindeki Fatih Karagümrük’e karşı kaydettiği ilk gol oldu. Tecrübeli forvet böylece 8 gollü Wout Weghorst’u geride bırakarak Beşiktaş’ın bu sezonki en golcü ismi oldu.

Bir önceki hafta Alanyaspor’a karşı attığı 2 gol sonrası siyah-beyazlıların Vodafone Park’taki en çok gol atan oyuncusu unvanına da ulaşan Cenk Tosun, bu sezon ligde Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor’a 1, Ümraniyespor ve Alanyaspor’a ise 2 gol kaydetti.