Cennet papağanları, posta güvercinleri ve dövüş horozu ele geçirildi

Edirne’de Kapıkule yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince durdurulan Z.K.’nın idaresindeki araçta yapılan aramada, kimliksiz 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozu bulunduğu tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Jandarma Yol Kontrol Noktasında uygulama yaptığı sırada sürücülüğünü Z.K.’nın yaptığı bir otobüs firmasına ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kimliksiz 64 cennet papağanı, 5 posta güvercini ve 1 dövüş horozunun bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısı talimatı ile ele geçirilen ve piyasa değeri 200 bin Türk lirası olan kimliksiz hayvanlara el konuldu. Çevre Koruma Timi ile koordine kurularak adli tahkikata başlandı.