Cennet Tepesi'ne yeni kullanım alanları kazandırıldı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nce sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunulan ve Ayvalıklıların buluşma noktası olan Cennet Tepesi Teras ve Kafeterya düzenlemesi tamamlanan yeni kullanım alanlarıyla daha çok kişinin yararlanmasına olanak sağlandı.

Ayvalık’ın keşkeleri arasında yer alan Cennet Tepesi’ne doğal dokusuna zarar vermeden kazandırılan tesisin, mutfağında, terasında ve yeşil alanlarında yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tamamlanan çalışmaları yerinde görmek için gerçekleştirdiğimiz ziyaretten, vatandaşlarımızın memnuniyetini ve güzel düşüncelerini duymak ve gözlemlemek bizi çok mutlu etti. Cennet Tepesi Ayvalık’a çok yakıştı” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cennet Tepesi Teras-Kafeterya projesinin yaşama geçirilmesinin ardından büyük ilgi gördüğünü ve Ayvalıklıların buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Başkan Ergin, Ayvalık’ta bir dönem hemen herkesin dilinde olan ve keşkeler arasında yer alan Cennet Tepesi’ne tesis kazandırmak amacıyla başlattıkları sürecin ardından doğal dokuya zarar vermeden çalışmayı tamamladıklarını hatırlattı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tesis Ayvalıklıların buluşma noktası oldu. Hem uygun fiyatlarıyla hem de kenti kuşbakışı gören bir konumu nedeniyle yediden yetmiş yediye her yaş grubundan insanı konuk ediyor. Kentimizi ziyarete gelenlerin de uğrak noktası olan tesis, belediye işletme ve iştirakler müdürlüğümüz tarafından çalıştırılıyor ve hizmet veriyor. Cennet Tepesi Teras-Kafeterya tesisimiz Ayvalık’a çok yakıştı” dedi.