Cep telefonu harcına zam sonrası sınır kapılarında yoğunluk: Bisikletle gidip geri geliyorlar

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar zamanla yarışırken, bazı vatandaşlar bisikletle gidip geliyorlar.

Gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücretinin 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından Edirne’deki sınır kapılarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Araçları ile geçişin zorlanmasını gören vatandaşlar, çevreden kiraladıkları bisikletler ile Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürdürdü.

Vatandaşlar haberin ardından sınır kapılarına akın etti

İstanbul’dan, aldığı telefonu kayıt altına almaya gelen Merve Tuna, "Bulgaristan’dan aldığım telefonu kayıt etmek için sabah erken saatlerde geldim. Araç ile geçişim zor olacağından bisikletler ile karşıya geçerek telefonumu kayıt altına aldım. Hayatımın en zor günlerinden bir tanesi yağış olmasından dolayı biraz zor oldu" dedi.

İstanbul’dan gelen Enes Malik de, "Vergiler artmadan telefonumuzu kayıt altına almak için geldik. Günübirlik hem bizim için tatil yapmış olduk. Telefonumuzu da kayıt altına almış olduk" dedi.

Gece açıklanan karar sonrası eşi ve çocukları ile birlikte hemen telefonunu kayıt altına almaya geldiğini söyleyen Yasin Çiçek, "Yaklaşık bir saatlik bekleyiş sonrası Yunanistan’a geçiş yaptık, işlemlerin sona ermesi ile tekrar Pazarkule Sınır Kapısı’na geldik. Uzatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde Pazarkule Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında zamanla yarıştı.