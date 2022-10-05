Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı

Ankara polisi, cep telefonu ve yedek parça kaçakçılığı şebekesine operasyon düzenledi. Ankara merkezli üç ilde 19 adrese gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çetenin uyuşturucu madde imal ve ticareti de yaptığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu birlikte hareket ederek cep telefonu ve yedek parça kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 kişilik gruba Ankara merkezli olarak Ankara ve Diyarbakır’da 19 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5607 SKM ve TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından 10 şahıs yakalanırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 81 adet cep telefonu, bin 290 adet cep telefonu yedek parçası, 7 adet cep telefonu IMEI klonlamada kullanılan box cihazı, 4 adet IMEI klonlamada kullanılan dijital materyal, 234.8 gram metanfetamin, 175.5 gram esrar, 163.1 gram bonzai, 2 adet şişe içerisinde sıvı bonzai, 5 gram exctacy, 2 adet extacy hap, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam şişe (bong ), 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 430 para, 1 adet narkotik madde satışlarını içeren ajanda ele geçirildi.