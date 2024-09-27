Cep telefonu sektöründe devrim yapacak gelişme

Bursa’da 17 yıldır telefon tamirciliği ile uğraşan Doğan Seyfi Dağtaş yapay zekayı da dahil ederek icat ettiği cihaz ile "tamiri yapılamaz" denilen cep telefonlarını eski haline getiriyor.

Yapay zeka ile CNC mantığını birleştirip slikonla kaplı entegre devrelerini zarar vermeden kolaylıkla kazıyarak ana karttan çıkarabilen cihaz sayesinde tamir işlemleri daha verimli hale getirilirken tamirciler, daha önce imkânsız görülen onarımları gerçekleştirdikçe gelirlerini de arttırabiliyor.

Ancak bundan daha da önemlisi vatandaşlar yeni bir cihaz almak zorunda kalmadan, mevcut cihazlarını tamir ettirip kullanmaya devam edebiliyor. Özellikle yüksek maliyetli elektronik cihazlar söz konusu olduğunda, bu durum büyük bir ekonomik rahatlama sağlıyor. Yapay zeka ile modernize edilen cihaz telefondaki arızanın komutuna göre hangi entegre üzerinde çalışacağını bilip o devrelerin üzerine gidip silikondan temizlemeye başlıyor.

Uzun yıllar cep telefonu ve elektronik eşya tamiri alanında çalışırken yaşadığı sayısız zorluk karşısında edindiği deneyimler sayesinde yeni uygulamalar geliştirip icatlar yaptığını anlatan Doğan Seyfi Dağtaş cep telefonu sektöründe yaşadığı en büyük zorluğun modern cep telefonları ve diğer elektronik cihazlarda bulunan silikonla kaplanmış entegre devrelerin tamiri olduğunu söyledi.

Bu devrelerin, cihazın daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olsa da, tamir işlemlerinde ciddi engeller oluşturduğunu aktaran Dağtaş, "Geleneksel yöntemler bu tip bileşenlerin onarımında yetersiz kalıyordu; özellikle ısıtma yöntemleri bu silikon kaplamalı devreleri güvenli bir şekilde çıkarmayı imkânsız hale getiriyordu.

İşte tam da bu noktada, yılların birikimiyle geliştirdiğim Doseer IC CNC cihazı devreye girdi. CNC mantığıyla çalışan bu cihaz, silikon kaplı entegre devreleri kazıyarak ana karttan çıkarıyor ve böylece cihazın diğer bileşenlerine zarar vermeden tamir işleminin güvenle yapılmasına imkan tanıyor. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda bu cihaz, tamir sürecine yeni bir soluk getiriyor. Özellikle silikon kaplama, entegre devrelerin kazıma işlemi sırasında dikkatli bir şekilde kaldırılarak devrelerin zarar görmeden çıkarılmasını sağlıyor. Bu yenilik, sadece bireysel tamir işlemlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörde tamir edilemez olarak görülen cihazların onarımını mümkün kılıyor" dedi.

"Tamir edilen her cihaz ithal edilecek yeni bir cihazın önüne geçiyor"

Sürecin yalnızca bireysel kazançlarla da sınırlı olmadığını aktaran Doğan Seyfi Dağtaş "Geliştirdiğim bu teknoloji sayesinde tamir edilen her cihaz, ithal edilecek yeni bir cihazın önüne geçiyor. Bu da ülkemiz için büyük bir ekonomik avantaj sağlıyor. Milli sermaye korunmuş oluyor ve yurtdışına döviz çıkışı engelleniyor. Böylece, sadece tamir hizmeti verenlerin değil, tüm ülkenin ekonomisine olumlu bir katkı sağlanmış oluyor. Teknolojik bağımsızlık açısından büyük bir adım olan bu tür yenilikler, yerli tamir endüstrisinin güçlenmesine ve ülkemizin dışa bağımlılığının azalmasına katkı sunuyor" dedi.

Dağtaş sözlerini şu şekilde sürdürdü; "17 yıllık meslek hayatımda edindiğim tecrübe ve geliştirdiğim bu yenilik sayesinde, ülkemize hem ekonomik hem de teknolojik açıdan değer katmaya devam ediyorum. Bu cihaz, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik altyapısına yapılan önemli bir katkıdır"