Yapay zeka odaklı sürdürülebilir teknolojiler ve metaverse alanında faaliyet gösteren Cerebrum Tech, gelirini 9’a katladı.

Dijital teknolojiler pazarında dünyada söz sahibi olmayı hedefleyen Türkiye’nin büyümesinde yerli teknoloji girişimlerinin payı her geçen gün artıyor. Son 2 yılda 3 milyar dolardan fazla yatırım alan Türk girişimleri arasında teknoloji girişimlerinin başarısı öne çıkıyor. Dijital dönüşüme yönelik dünyada ivmelenen talep Türkiye ekonomisine de yansıyor. Yapay zeka odaklı sürdürülebilirlik çözümleri, siber güvenlik ve metaverse alanlarında ürünler geliştiren Cerebrum Tech de 2022 yılını cirosunu 9’a katlayarak kayda değer bir başarıyla tamamladı.

Türkiye merkezli olarak global düzeyde faaliyet yürüten Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Yüksek katma değerli teknolojilerin ekonomiye katkısı da yüksek oluyor. Türk teknoloji girişimleri dünya pazarında varlığını hissettiriyor. Dijital dönüşüme ve sürdürülebilirlik çözümlerine odaklanan şirketlerin rekabet gücünün arttığını görüyoruz. 2022 yılını gelirimizde yüzde 908’lik bir artışla kapattık. Müşteri sayımızda ise yüzde 410 büyüme yaşadık. Tüm dünyada ürünlerimizi müşteriye ulaştıran kanal ortaklarımızı 2,5 kat artırdık. Yıl sonu itibarıyla ürünlerimizin abone sayısı da 278 bini geçti. Şirketimizin FAVÖK oranı da yüzde 425 olarak gerçekleşti. Ülkemizde teknolojiye yapılan yatırımlar ihracatı ve büyümeyi destekleyerek karşılığını veriyor” dedi.

Metaverse ekosistemi Cereverse atılıma hazır

Sürdürülebilirlik hedeflerine uyumlu geliştirdikleri metaverse ekosistemi Cereverse’e odaklandıklarını söyleyen Dr. Erkul, “Aralık ayında dünyanın en prestijli inovasyon ve yatırım ekosistemlerinden Silikon Vadisi merkezli Plug and Play ile stratejik iş birliğine imza attık. 30’dan fazla unicorn çıkaran Plug and Play’in hızlandırma programına dahil olan Cereverse için yatırımlarımızı artıyoruz. Cereverse sanal şehri bu yıl hızla genişleyecek. 3D iletişim ve üretkenlik modülümüz CereMeet ile iş ve eğitim dünyasının dijital dönüşümüne olan katkımızı sürdüreceğiz. Gerçekçi avatarlarla gerçekleştirilen görüntülü yayıncılık platformumuz CereTv ve özellikle inşaat, mimari ve ev tasarımına yönelik CereArch modüllerimizi müşterilerimize daha etkin sunacağız. Ayrıca CereFit ve CereCinema gibi modülleri ve gençlerin ilgisini metaverse’e daha çok çekecek oyunlar da geliştiriyoruz. Fast Company dergisinin “2022 En İnovatif Türk Şirketleri” listesine 21’inci sıradan giren Cerebrum Tech bu yatırımlarla atılımını daha da büyütecek” diye konuştu.

“Çalışan sayısı 2 kat, Ar-Ge ekibi 4 kat büyüdü”

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin de yetişmiş eğitimli iş gücünde yaşanan beyin göçü olduğuna dikkat çeken Erkul, inovatif sektörlerdeki büyümenin istihdamı da olumlu yönde etkilediğini söyleyen Erkul, “İki yıl önce ‘gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz’ diyerek yola çıktık. Bu hedefimizle geçen sene özellikle kız çocuklarını teknoloji sektörüne daha çok yönlendirmek için Habitat Derneği ile ’Onun Hayali’ projemizi başlattık. Verdiğimiz eğitimlerle lise çağındaki genç öğrencilerimizin dijital sektörlerde istihdam edilebilirliklerini artırıyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşabilmek için gençlerimizin önünü açmalı ve onlara imkanlar sunmamız gerekiyor. Bu anlamda da 2022 yılını hem üretimde hem de çalışan sayımızda ciddi bir yükseliş ile geride bırakmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışan sayımızda bir yıl içinde yüzde 180’lik bir artış sağladık. Eylül ayında Bilkent Cyberpark’ta devreye soktuğumuz Türkiye’nin ilk Web3 Ar-Ge Merkezi’ndeki ekibimizi de 4 katına genişlettik. Çok genç, dinamik bir kadroyla çalışıyoruz. Özellikle teknoloji, yazılım gibi inovasyon ağırlıklı sektörlerde sürecek büyümenin gençlerimize kendi ülkelerinde çalışabilecekleri, gelecek kurabilecekleri imkanları daha fazla oluşturacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.