Çerkes Müzesi'nde son adımlar

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Çerkes Müzesi çalışmalarından sona gelindi. Çerkes kültürünün tarih akışının anlatılacağı müzede çalışmaların kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi’nin yapımı kısa sürede bitiyor. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müze de çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı, proje ekibi son olarak müzenin gece ışıklandırmalarını bitirdi. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı alan 200 metrekare, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor.

Müze yapımını yakından takip eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’miz yapılan her yatırım değerine değer, güzelliğine güzellik katıyor. Çerkes kültürümüzü yansıtan eserler sergilenecek. Bu sayede ilçemizin kültürel zenginliği yansıtacak olan Çerkes Müzesi’nde sona gelindi. Geleceğimiz olan gençlerimiz tarihimizle bağını hiçbir zaman koparmayacaktır" dedi.