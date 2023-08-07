Çerkezköy'de bir fabrika alevlere teslim oldu

Çerkezköy'de bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.

Çerkezköy'de bir fabrika alevlere teslim oldu
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Çerkezköy'de yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.