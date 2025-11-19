Çerkezköy'de iki servis aracı çarpıştı: 8 işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

Kaza, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki servis aracı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çerkezköy’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.