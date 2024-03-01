Çerkezköy'de korkutan kaza: Otomobil yan yattı, sürücü şoka girdi

Tekirdağ Çerkezköy'de iki aracın çarpıştığı kazada, otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Çerkezköy'de korkutan kaza: Otomobil yan yattı, sürücü şoka girdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çerkezköy’de iki aracın çarpıştığı kazada, otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Edinilen bilgiye göre 34 FSB 438 plakalı otomobil, Güveniş Caddesi üzerinde güvenlik şeridinde ilerleyen 06 DJC 577 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 FSB 438 plakalı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada yan yatan otomobilin kadın sürücü H.Y. kazanın şokunu üzerinden atamazken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Polis ekipleri, maddi hasarlı kazayla ilgili inceleme başlattı.